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رياضة

شاهد| إصابة قوية لخليفة حسام غالي بـ الأهلي

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 06:10 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
تعرض عربي بدر لاعب فريق النادي الأهلي مواليد 2001، للإصابة في مباراة إف سي مصر، التي اقيمت اليوم، وانتهت بفوز المارد الأحمر بخماسية نظيفة، في المباراة على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة السابعة من بطولة الجمهورية.

وأصيب عربي بدر بكدمة قوية في قدمه في بداية الشوط الثاني، ليخرج من الملعب ويشارك عمر حجاج بديلًا له، وشارك حسام ياسين بدلًا من محمد ياسر، وأحمد سيد غريب بدلًا من شادي رضوان.

ويصف البعض داخل الأهلي عربي بدر بانه خليفة حسام غالي بالاهلي

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ بالأهلي كلا من أحمد سراج، مديرًا فنيًا وأحمد عبد الظاهر مدربًا عامًا وممدوح عبيد مدربًا وتامر دسوقي مدربًا لحراس المرمى ومحمد راشد المدير الإداري ومحمد إمام طبيب الفريق، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.
شاهد| إصابة قوية لخليفة حسام غالي بـ الأهلي
شاهد| إصابة قوية لخليفة حسام غالي بـ الأهلي
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