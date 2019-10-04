Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نيفين جامع: الرئيس السيسي يدعم قطاع الحرف اليدوية والتراثية.. فيديو

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 09:08 م
معرض تراثنا
معرض تراثنا
Advertisements
قسم التوك شو
قالت نيفين جامع ، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة حريص على فتح مجالات التسويق لأصحاب المشروعات.

أوضحت نيفين جامع ، في تصريحات تليفزيونية في قناة " اكسترا نيوز " أننا نشهد النسخة الثانية من معرض تراثنا، فالنسخة الأولى كانت في سبتمبر من العام الماضي، وكانت في مقر الجهاز في ارض المعارض و كان علي مساحة لا تتجاوز 3000 متر و كان عدد العارضين لا يتجاوز 140 عارض.

وأشارت نيفين جامع، إلى أنه في ظل دعم الدولة لهذا القطاع وتوجهات رئيس الجمهورية للاهتمام به، حرصنا علي إقامة معرض تراثنا بشكل أوسع، فيقام حاليا على مساحة 10000 متر وعدد العارضين تجاوز 500 عارض.

وتابعت نيفين جامع ، أنه تم استضافة محافظة المنوفية كضيف شرف وتشارك بـ 300 حرفة يدوية"، مضيفة:" حريصين على توفير مكان مناسب لتسويق منتجات العارضين مع مراعاة ان يكون هناك تنوع في المنتجات".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

افتتاح معرض تراثنا لـ جهاز تنمية المشروعات.. الأربعاء

السيسي يفتتح معرض تراثنا ويخصص 350 مليون جنيه لدعم الحرف اليدوية

نيفين جامع: افتتاح الرئيس لمعرض تراثنا رسالة تؤكد اهتمامه بالقطاع

الطفل يوسف يشارك فى معرض تراثنا بمنتجات يدوية فائقة الجمال

تنمية المشروعات: معرض تراثنا أكبر تجمع للصناعات الحرفية والتراثية في تاريخ مصر.. فيديو

ننافس إيران في السجاد.. مشارك في معرض تراثنا: نحن الأفضل في الشرق الأوسط

ترشيحاتنا

جنش لـ مرتضى منصور: فين مقدم عقدي

أم قاسية القلب تستبدل طفلتها الرضيعة بسيارة مستعملة.. تفاصيل محزنة

بـ فستان أسود.. ريم مصطفى تتألق في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

شأن داخلي.. الهند توبخ أردوغان بعد تصريحاته بشأن كشمير

بعد إثارتها الجدل.. شاهد.. حفيدة نادية لطفي الحقيقية

واحدة تقتل 1000 شخص.. برلماني يحذر المواطنين من سمكة خطيرة في مصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ساحرة.. ريم البارودي تبرز أنوثتها في أحدث ظهور

فستان سيلفر.. إنجلينا جولي بإطلالة ناعمة في العرض الأول لـ Maleficent

اتقتلت وهي نايمة.. رصاصة طائشة تودي بحياة مراهقة في سريرها