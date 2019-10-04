نيفين جامع: الرئيس السيسي يدعم قطاع الحرف اليدوية والتراثية.. فيديو

قالت نيفين جامع ، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة حريص على فتح مجالات التسويق لأصحاب المشروعات.



أوضحت نيفين جامع ، في تصريحات تليفزيونية في قناة " اكسترا نيوز " أننا نشهد النسخة الثانية من معرض تراثنا، فالنسخة الأولى كانت في سبتمبر من العام الماضي، وكانت في مقر الجهاز في ارض المعارض و كان علي مساحة لا تتجاوز 3000 متر و كان عدد العارضين لا يتجاوز 140 عارض.



وأشارت نيفين جامع، إلى أنه في ظل دعم الدولة لهذا القطاع وتوجهات رئيس الجمهورية للاهتمام به، حرصنا علي إقامة معرض تراثنا بشكل أوسع، فيقام حاليا على مساحة 10000 متر وعدد العارضين تجاوز 500 عارض.



وتابعت نيفين جامع ، أنه تم استضافة محافظة المنوفية كضيف شرف وتشارك بـ 300 حرفة يدوية"، مضيفة:" حريصين على توفير مكان مناسب لتسويق منتجات العارضين مع مراعاة ان يكون هناك تنوع في المنتجات".

