تجارب الحياة.. عمرو أديب لا تثق في أحد قبل أن تختبره فأغلب النساء تعيش دور الضحية

شارك الإعلامي عمرو أديب منشورا جديدا عن بعض القناعات التي خرج بها من رحلته في الحياة عبر حسابه الشخصي بموقع اكس

وقال عمرو أديب :"لا تثق في أحد قبل أن تختبره في موقف واتنين وعشرة. اعلم أن أغلب الناس تفكر في نفسها وأنت رقم اتنين أو تلاتة. الحب إحساس جميل لكن وقت الجد يمكن أن يتحول إلى أي شيء".

وأضاف: “لا تنتظر كثيرا حتى تخرج من المستنقع لأن الغرق قادم لا محالة ولا تكذب مشاعرك فهى دائما صادقة للغاية اعلم أن القوة ليست وهمًا وأنها هامة في حسم أغلب المواقف في بعض الأحيان اسمح لنفسك بالانهيار ثم رتب أحوالك واستمر في طريقك”.

وتابع: “توقف عن الاندهاش الساذج فكل شيء قابل للحدوث احذر من الأناني أكثر من حذرك من الشرير! لا تؤجل سعادة اليوم إلى الغد فقد لا يكون هناك غد أصلا لا يوجد إنسان كامل ولكن يوجد من هو شبه إنسان! ما أذكره ليس نتيجة حكمتى ولكنه نتيجة أخطائي المتكررة”.

https://x.com/Amradib/status/1974127089704992885

واختتم : “أغلب النساء تعيش وهم الضحية وهن في الغالب شركاء في الجريمة. لو نظرت حولك بجد لن تجد أكثر من خمسة أصدقاء”.