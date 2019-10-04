بـ نجوم الأهلي .. سموحة يهزم إنبي 2-1 فى الدوري المصري.. فيديو

حقق فريق سموحة فوزا صعبا علي منافسه إنبي بهدفين مقابل هدف ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الاسكندرية فى الجولة الثالثه ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .



وافتتح سموحة التهديف فى الدقيقة 19 عن طريق ناصر ماهر المعار من النادي الاهلي من تسديدة متقنه داخل منطقة الجزاء.



وأدرك إنبي هدف التعادل فى الدقيقة 43 عن طريق محمد شريف المعار من النادي الاهلي من ركلة جزاء .



وسجل حسام حسن الهدف الثاني لسموحة فى الدقيقة 73 من تسديدة صاروخية من وسط الملعب لتسكن الشباك علي الفور.



وبهذه النتيجة يرتفع رصيد سموحة فى المركز السادس بـ 4 نقاط ، بينما تجمد إنبي فى المركز السابع عشر برصيد نقطة.