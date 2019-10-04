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رياضة

عميد لاعبى العالم ينعى والد سيد معوض

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:13 م
سيد معوض واحمد حسن
سيد معوض واحمد حسن
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محمد بدران
نعى أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، قائد منتخب مصر السابق، والد سيد معوض مدرب منتخب مصر، الذى وافته المنية مساء اليوم.

وكتب أحمد حسن على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"‏‎‏‏‏ ‏‏‏انا لله وانا اليه راجعون ، البقاء لله في وفاة والد الكابتن سيد معوض ربنا يرحمه و يغفر له ويسكنه فسيح جناته".

وأعلن سيد معوض خبر وفاة والده عبر حسابه بموقع تويتر: قائلًا " إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله توفي والدي وحبيبي وأغلي إنسان عندي اللهم ارحمه واغفر له واجعله من أهل الجنة اللهم آمين يا رب العالمين اللهم أبدله أهلا خيرا من أهله ودارا خيرا من داره اللهم ولا نقول إلا ما يرضي الله إنا لله وإنا إليه راجعون نسألكم الدعاء".

يذكر أن سيد معوض يتولى منصب مدرب منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري فى جهاز يضم أحمد أيوب و محمد بركات وطارق مصطفى وأيمن طاهر.






عميد لاعبى العالم ينعى والد سيد معوض
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