شيكو وهشام ماجد يكشفان حقيقة خلافهما مع احمد فهمي

قال الفنان "شيكو"، إن علاقته مع "هشام ماجد" وأحمد فهمي" تعود لأكثر من 20 عاما، لافتا إلي أنهم يعيشون بنفس الحي وعلي مسافات قريبة للغاية.



وأضاف، "شيكو" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي والفنان "أمير كرارة" في برنامج "سهرانين" المذاع علي قناة "اون اي" الفضائية، أن الثلاثي تربطهم علاقة صداقة قوية منذ سنوات.



وأشار "هشام ماجد"، إلي أنه لا صحة لوجود اي خلاف بينهم، قائلا: "احنا بنشوف وبنكلم بعض علي طول".