تأجيل مكافآت الاتحاد بعد الفوز على الإسماعيلي

قرر محمد سلامة، القائم بأعمال رئيس نادي الاتحاد السكندري، تأجيل صرف مكافآت الفوز الخاصة بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد التغلب على الإسماعيلي، وذلك لحين مواجهة البنك الأهلي غدًا الأحد باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.



اتفاق سابق بين سامي والإدارة

وكان أحمد سامي، المدير الفني للاتحاد، قد اتفق مسبقًا مع الإدارة على أن يتم صرف المكافآت بشكل فوري عقب كل انتصار، التزامًا بالمصداقية مع اللاعبين وتحفيزهم على الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية. إلا أن سامي اضطر للموافقة على قرار سلامة بربط المكافأة السابقة بمباراة البنك الأهلي، على أمل أن يكون هذا الربط حافزًا إضافيًا للفريق لتحقيق الفوز الثاني على التوالي.

رفض الراحة بعد الفوز على الدراويش

من جانبه، رفض أحمد سامي منح لاعبي الفريق أي راحة عقب الفوز على الإسماعيلي في الجولة الماضية، حيث طالب الجميع بالالتزام بحضور التدريبات دون انقطاع. المدير الفني شدد على أن الاستعداد البدني والفني يجب أن يستمر بنفس القوة، خاصة أن المباريات متلاحقة وتحتاج إلى جاهزية عالية من كل العناصر.

رسائل مباشرة للاعبين

كما وجه سامي رسائل واضحة لبعض اللاعبين بضرورة مضاعفة المجهود داخل التدريبات، مؤكدًا أن المشاركة كأساسيين لن تأتي إلا بالاجتهاد وإقناعه بقدراتهم. وأوضح أن المنافسة داخل الفريق مفتوحة أمام الجميع، ومن يثبت نفسه سيحصل على فرصته دون النظر إلى الأسماء

الاتحاد يسعى لمواصلة الانتصارات

يدخل الاتحاد السكندري لقاء البنك الأهلي بهدف الحفاظ على معنويات الانتصار الأخير، وتأكيد قدرته على المنافسة في المربع الذهبي مبكرًا. الجماهير من جانبها تنتظر مواصلة النتائج الإيجابية خاصة بعد الأداء المميز أمام الإسماعيلي، بينما تبقى قضية المكافآت مؤجلة إلى حين حسم مواجهة الغد



