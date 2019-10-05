الديتول مادة سامة.. هاني الناظر يوضح مخاطر استخدامه بهذه الطريقة

لا يخلو منزل من المطهرات والديتول والكلور، حيث ان الغرض منه هو التنظيف، وإبادة الجراثيم، والحفاظ على صحة الأسرة، إلا أنه بالرغم من ذلك هناك العديد من الدراسات التي حذرت من استخدام الديتول والمطهرات، والتي أكدت أنها لا تفرق بين البكتيريا الضارة والنافعة، وتقتلها جميعها، وهو ما يجعلنا أكثر عرضة للأمراض.



وهناك البعض منا من يستخدم الديتول والمطهرات بشكل مفرط، وهو ما يجعله ينعكس بالسلب على صحتنا، وصحة الاطبال الصغار بالاخص، وفي هذا الصدد هلق الدكتور هاني الناظر استشارى الأمراض الجلدية، إن الديتول ما هو الا مادة سامة، وهو ما يجعله يقتل البكتيريا التي تحيط بنا.



وأكد الناظر انه يمكن استخدام الديتول والكلور فقط في تنظيف المراحيض، والحمامات والارضيات، ولكن لا من الخطر استخدامه في غسل الملابس، وغسل اليدين، او حتى التعامل بها مع الجروح، كما ينصح البعض.



وأشار الناظر، إلي أنه يمكن استخدام الديتول في حالة واحدة فقط مع افراد المنزل، وهى أن يعاني احد او افراد الاسرة من أمراض معدية، والتي يمكنها ان تنتقل الى باقى افراد الاسرة.



واوضح الناظر ان استخدام الديتول في غسل الملابس، يمكن ان يتسبب في الإصابة بحساسية الجلد، والاصابة بالتهابات موضعية، بالاضافة الى ان استخدام صابون الديتول او الاستحمام به، يمكن ان يتسبب في قتل بكتيريا نافعة ومهمة للجلد، والتي يمكنها ان تحافظ على نضارة البشرة، والاخطر من هذا انه يتسبب في تأقلم الميكروبات التي تسبب في الامراض، في عمل حصانة قوية من المضادات الحيوية.



وتابع الناظر انه يمكن استخدام الصابون العادي، والذي لن يتسبب في اي اضرار للبشرة، ويمكن استخدام صابون الجليسرين مع الاطفال الذين لديهم بشرة حساسة، بالاضافة انه يمكنه حماية البشرة من الجراثيم والميكروبات، ولكن بشكل صحي.