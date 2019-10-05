اللي بيخاف ميدربش.. خالد جلال: أثبت جدارة مع الزمالك

يرى خالد جلال المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، أنه أثبت جدارته خلال فترة عمله كمدير فني للأبيض.



وقال جلال في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "اللي بيخاف ميدربش" .. توليت المهمة في توقيت صعب، وكان لدي طموحات كبيرة ان احقق بطولة الدوري العام.



وواصل ، واجهت بعض العقبات التي لم تكن في الحسبان، كنت اتمنى تحقيق الدوري، كان سيتغير شأني بالمرة.



واختتم ، اخلصنا واجتهدنا وفعلنا كل شىء ممكن، لم تكن مسئوليتي مباراة الحرس، بل كانت مباراة الجونة هي الفيصل.

