تاريخ مع تاريخ... ظهور نادر للفنان محمود ياسين مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة نادرة لوالدها الفنان الكبير محمود ياسين مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلقت رانيا محمود ياسين علي الصورة قائلة "ربنا يديك الصحه يا ابويا يا غالي فأنت أثريت السينما بأفلامك الوطنية الخالدة التي نتذكرها كل عيد ٦ أكتوبر ربنا يبارك فيك ويحفظك يارب، ورحم الله الرئيس الشهيد محمد أنور السادات خالد الذكر فحينما تتذكر الإنتصار تتذكر السادات أسكنه الله فسيح جناته، هذه الصوره في عيد الفن لما كان فيه عيد فن".





ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين" ربنا يديلة الصحة وطولة العمر انا انبسطت لما شفت الصوره "و" عملاق السينما المصرية افتقدنا طلتة "و" محمود ياسين تاريخ من تاريخ مصر ".



