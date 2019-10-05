القابضة للمياه تستجيب لشكوى المواطنين بمنطقة البساتين

استجابة الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي بالقاهرة لشكوى أهالي منطقة البساتين لموقع صدي البلد من غرق الشوارع بمياه الصرف الصحي.



وافادت القابضة للمياة في بيانها لصدي البلد فيه أنه تم إرسال فريق مختص للمعاينة على الطبيعة وتبين عدم وجود أي طفوحات، وقد تم تسليك خط الصرف الصحى بالمنطقة من فترة.



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