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بين الناس

القابضة للمياه تستجيب لشكوى المواطنين بمنطقة البساتين

السبت 05/أكتوبر/2019 - 06:31 ص
البساتين
البساتين
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مصطفى كرم
استجابة الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي بالقاهرة  لشكوى أهالي منطقة البساتين لموقع صدي البلد من غرق الشوارع بمياه الصرف الصحي.

وافادت القابضة للمياة في بيانها لصدي البلد فيه أنه تم إرسال فريق مختص للمعاينة على الطبيعة وتبين عدم وجود أي طفوحات، وقد تم تسليك خط الصرف الصحى بالمنطقة من فترة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360‪
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