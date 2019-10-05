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رياضة

جلسة في الإسماعيلى مع ثلاثي الفريق عقب مواجهة دجلة اليوم

السبت 05/أكتوبر/2019 - 09:36 ص
الإسماعيلي
الإسماعيلي
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حبيبة معتز
قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي عقد جلسة مع ثلاثي الفريق بنسون شيلونجو "الناميبي" وهمام طارق "العراقى" وبيكيتى سيلفا "الغيني".

تأتى الجلسة من أجل الوقوف على موعد انضمامهم وعودتهم من معسكرات منتخبات بلادهم، استعدادا لخوض التصفيات المؤهلة لنهائيات النسخة الجديدة لمونديال قطر 2022.

وكان الإسماعيلى قد تلقى خطابات رسمية من أجل استدعاء الثلاثي المذكور لمنتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي.

ومن المقرر أن يحصل الفريق على راحة على صعيد مسابقة الدورى عقب لقاء وادى دجلة المقرر له غدا السبت بالأسبوع الثالث.
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