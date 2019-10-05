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رياضة

موقف محمد صلاح.. التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وليستر سيتي

السبت 05/أكتوبر/2019 - 10:11 ص
صدى البلد
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نور عادل
يحل فريق ليستر سيتي ضيفًا على منافسه فريق ليفربول الإنجليزي، في المباراة التي ستقام اليوم، السبت، باستاد انفيلد في تمام الساعة الرابعة عصرًا في إطار الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي.

ويسعى فريق ليفربول لتحقيق الفوز بتلك المباراة، وذلك لمواصلة صدارته للدوري الإنجليزي بغض النظر عن نتائج باقي منافسيه.

ومن المقرر أن يدخل فريق ليفربول بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: أدريان.
خط الدفاع: أرنولد، جوميز، فان ديك، روبرتسون.
خط الوسط: هندرسون، فابينيو، كيتا.
خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، فيرمينيو.

ويتصدر ليفربول الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة، بينما في المركز الثاني مانشستر سيتي برصيد 16 نقطة، كما يأتي ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 14 نقطة.
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