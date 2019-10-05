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فن

ظهور صادم لـ جينيفر لوبيز بدون مكياج في شوارع نيويورك.. صور

السبت 05/أكتوبر/2019 - 10:30 ص
جينفير لوبيز
جينفير لوبيز
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شروق ابراهيم
التقطت عدسات مصوري الباباراتزي صورًا للنجمة العالمية جينيفر لوبيز في موقع تصوير فيلمها الكوميدي الرومانسي الجديد Marry me في شوارع ولاية نيويورك الأمريكية.

وظهرت جينيفر لوبيز التي تبلغ من العمر 50 عامًا في لوك صادم بدون مكياج وتصفيف شعر مرتدية ملابس كاجوال، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

يشار إلى أن آخر أفلام جينيفر لوبيز التي طرحت Hustlers، وتدور أحداثه حول مجموعة من الراقصات في ملهى ليلى شهير في نيويورك يخططون لسرقة أثرياء المدينة خلال السهرات.

وتعود أحداث الفيلم إلى بداية الألفينات عندما ضربت الأزمة المالية الاقتصاد الأمريكي، والفيلم من إخراج وكتابة الأمريكية Lorene Scafaria
ظهور صادم لـ جينيفر لوبيز بدون مكياج في شوارع نيويورك.. صور
ظهور صادم لـ جينيفر لوبيز بدون مكياج في شوارع نيويورك.. صور
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