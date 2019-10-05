رئيس وزراء اليونان لـ بومبيو: تركيا تنتهك حقوق قبرص السيادية

أبلغ رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم، السبت، بأن تركيا تنتهك الحقوق السيادية لقبرص.



وقال ميتسوتاكيس لبومبيو الذي يزور اليونان في المحطة الأخيرة من جولته بجنوب أوروبا: "التحركات الأخيرة لتركيا.. انتهاك سافر لحقوق قبرص السيادية".



وأضاف: "الولايات المتحدة لها مصلحة خاصة في منطقة شرق البحر المتوسط. وقبرص لا تطلب إلا ما هو بديهي وهو تنفيذ القانون الدولي".