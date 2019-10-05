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تعرف على موعد عودة فريق الأهلي من أسوان

السبت 05/أكتوبر/2019 - 12:08 م
صدى البلد
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عبدالحكيم ابوعلم
يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح غد الأحد قادما من أسوان بعد مباراة الفريقين التي تقام عصر اليوم السبت. 

ويغادر الفريق مطار أسوان في الثانية عشرة صباحا وتستغرق حوالي ساعة و٢٠ دقيقة للوصول إلى مطار القاهرة. 

وكان الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر قد قرر منح اللاعبين راحة لمدة ٤٨ ساعة من أجل التقاط الأنفاس في ظل تلاحم المباريات.

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