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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يرفض طلب بريطانيا إجراء محادثات وجونسون يصر على عدم إرجاء الانفصال

السبت 05/أكتوبر/2019 - 12:03 م
صدى البلد
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رويترز
ذكرت وسائل إعلام بريطانية‭ ‬اليوم، السبت، أن الاتحاد الأوروبي رفض طلبا من بريطانيا بإجراء محادثات بشأن الخروج من التكتل في مطلع الأسبوع الحالي، بينما أكد رئيس الوزراء بوريس جونسون التزامه بالانفصال في 31 أكتوبر على الرغم من احتمال عدم التوصل لاتفاق.

وذكرت محطة "سكاي نيوز" أن المفوضية الأوروبية قالت إن اقتراحات جونسون الجديدة بشأن انفصال بريطانيا لا تقدم أي أساس لإبرام اتفاق خروج.

ونقلت المحطة عن ناتاشا برتود، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، قولها إن المحادثات بشأن خطة جونسون لاستبدال الترتيب الخاص بأيرلندا الشمالية لن تجرى في مطلع الأسبوع الحالي.

وأضافت أن الاتحاد سيمنح بريطانيا: "فرصة أخرى لعرض اقتراحاتها بالتفصيل" يوم الاثنين.

ويؤكد جونسون دائما أنه لن يطلب إرجاء الانفصال، وعاود التأكيد على هذه النقطة أمس، الجمعة.

وكتب على "تويتر": "اتفاق جديد أو لا اتفاق لكن لا تأجيل".

لكن حكومته أقرت لأول مرة أمس، الجمعة، بأنه سيرسل خطابا إلى الاتحاد الأوروبي لطلب إرجاء انفصال بريطانيا ما لم يتم التوصل لاتفاق بشأن الخروج بحلول 19 أكتوبر.

ولم يفسر جونسون هذا التضارب الواضح، لكن معارضيه يعتقدون أنه سيسعى لمخرج قانوني ما لتجنب طلب تمديد أو سيحاول الضغط على الاتحاد الأوروبي كي يرفض مثل هذا الطلب.

وذكرت صحيفة "تايمز" أن دومينيك كامينجز، أبرز مستشاري جونسون، قال إن الحكومة ستراقب التطورات في الأسبوع المقبل لكنها لن تغير موقفها في التفاوض.
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