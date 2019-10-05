Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أعرف جيدا أخطائى.. منة فضالى تعترف بأنها شخصية غير مثالية بإطلالة مثيرة

السبت 05/أكتوبر/2019 - 12:37 م
منة فضالى
منة فضالى
Advertisements
شروق حمدى
نشرت الفنانة منة فضالى صورة جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت فيها بمايوه أسود خطفت به أنظار متابعيها أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

وعلقت منة فضالى على الصورة قائلة: "لست من المجانين والحمقي الذين لا يعرفون حقيقتهم والمدعين للمثالية، أعرف جيدا ما هي أخطائي".

وحظيت الصورة بإعجاب كبير من متابعى منة فضالى، وعلق عليها بعضهم قائلا: "الصيف خلص، قمر منوشة، كنتى جميلة فى قيد عائلى".

يذكر أن منة فضالى حققت نجاحا كبيرا بمشاركتها فى مسلسل "قيد عائلى"، الذى تم عرضه مؤخرا على شبكة قنوات DMC

والمسلسل من بطولة الفنانة ميرفت أمين، وبوسى، وصلاح عبد الله، وعزت العلايلى، ونخبة كبيرة من الفنانين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمينى جيب.. منة فضالى تشعل إنستجرام.. صور

مابين الإعجاب والهجوم .. منة فضالى تثير الجدل على انستجرام

بـ فستان مكشوف الأكتاف .. منة فضالي تشعل السوشيال ميديا

منة فضالى تشكر صدى البلد لتكريمها عن مسلسل قيد عائلى .. شاهد

بـ الكت.. منة فضالي تشعل انستجرام.. والجمهور: هتفضلى تصيفى لحد امتى

بـ إطلالة جريئة .. الجمهور يتغزل فى منة فضالي .. شاهد

ترشيحاتنا

شاهد.. متحدث الرئاسة يطمئن المواطنين بشأن بطاقات التموين.. تفاصيل

مفاجأة... محمد النني يقترب من الرحيل عن بشكتاش لهذا السبب

أول تعليق من سيد عبد الحفيظ على مباراة أسوان

بملابس كاجوال .. مريم حسن تتألق فى أحدث ظهور لها

سبب تحليق الطائرات النفاثة فى السماء 13 أكتوبر 1973 .. فيديو

غدًا .. الممر حصريًا على شاشة "ON E" احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان برتقالى.. شاهد إطلالة بشرى فى حفل عيد ميلادها

بملابس كاجوال .. مريم حسن تتألق فى أحدث ظهور لها

ظهور صادم لـ جينيفر لوبيز بدون مكياج في شوارع نيويورك.. صور