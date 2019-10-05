أعرف جيدا أخطائى.. منة فضالى تعترف بأنها شخصية غير مثالية بإطلالة مثيرة

نشرت الفنانة منة فضالى صورة جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت فيها بمايوه أسود خطفت به أنظار متابعيها أثناء قضاء عطلتها الصيفية.



وعلقت منة فضالى على الصورة قائلة: "لست من المجانين والحمقي الذين لا يعرفون حقيقتهم والمدعين للمثالية، أعرف جيدا ما هي أخطائي".



وحظيت الصورة بإعجاب كبير من متابعى منة فضالى، وعلق عليها بعضهم قائلا: "الصيف خلص، قمر منوشة، كنتى جميلة فى قيد عائلى".



يذكر أن منة فضالى حققت نجاحا كبيرا بمشاركتها فى مسلسل "قيد عائلى"، الذى تم عرضه مؤخرا على شبكة قنوات DMC



والمسلسل من بطولة الفنانة ميرفت أمين، وبوسى، وصلاح عبد الله، وعزت العلايلى، ونخبة كبيرة من الفنانين.