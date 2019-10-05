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رياضة

فايلر يستبعد 5 لاعبين من قائمة الأهلي أمام أسوان

السبت 05/أكتوبر/2019 - 12:37 م
فايلر
فايلر
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عبدالحكيم ابو علم
قام السويسري رينيه فايلر، المدي الفني للأهلي، باستبعاد 5 لاعبين من مواجهة أسوان، اليوم، السبت، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة استبعاد كل من، مصطفي شوبير - محمود وحيد - أليو ديانج - أحمد الشيخ - جيرالدو.

ويحل الأهلي ضيفًا على أسوان، في تمام الثالثة عصر اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

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