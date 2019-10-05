فايلر يستبعد 5 لاعبين من قائمة الأهلي أمام أسوان

قام السويسري رينيه فايلر، المدي الفني للأهلي، باستبعاد 5 لاعبين من مواجهة أسوان، اليوم، السبت، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



وشهدت القائمة استبعاد كل من، مصطفي شوبير - محمود وحيد - أليو ديانج - أحمد الشيخ - جيرالدو.



ويحل الأهلي ضيفًا على أسوان، في تمام الثالثة عصر اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري.



