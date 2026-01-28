قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعلام إسرائيلي: عدد الفلسطينيين الذين سيسمح لهم بعبور معبر رفح لا يزال قيد النقاش

غزة
غزة
البهى عمرو

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل عن إعلام إسرائيلي، بأن عدد الفلسطينيين الذين سيسمح لهم بعبور معبر رفح لا يزال قيد النقاش.

وكشفت قناة “القاهرة الإخبارية” عن انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الـ126 من الجانب المصري من معبر رفح إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع.

وتضم القافلة شاحنات مساعدات إنسانية عاجلة، تشمل مواد غذائية وإغاثية وطبية، ضمن الجهود المستمرة التي تقودها مصر لتنسيق وتوصيل الدعم الإنساني إلى القطاع المحاصر، حسبما أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح من الجانب المصري.

حملت قافلة "زاد العزة" في يومها الـ126، آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية الشاملة، التي تضمنت سلالا غذائية ودقيق، ومواد طبية ومستلزمات إغاثية، وحليب أطفال، ومواد بترولية.

وفي إطار الاستجابة المتواصلة للمنخفض الجوي وبرودة الطقس، كثّف الهلال الأحمر المصري الدفع بإمدادات الشتاء الأساسية إلى غزة، التي شملت آلاف القطع من الملابس الشتوية والأغطية والخيام لإيواء المتضررين، في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء في غزة.

يذكر أن سلاسل قوافل "زاد العزة.. من مصر إلى غزة"، أطلقها الهلال الأحمر المصرى، 27 يوليو الماضي، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.

ويوجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى جميع المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود 65 ألف متطوع بالجمعية.

