برفقة العمليات الخاصة.. أمن الجيزة يستكمل حملاته الأمنية في أطفيح

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، حملة أمنية مكبرة بأطفيح.



وجاءت الحملة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.



حيث قامت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزى والعمليات الخاصة بحملة أمنية مكبرة إستهدفت قرية كفر قنديل التابعة لمركز شرطة أطفيح.



أسفرت عن ضبط 7 قطع أسلحة نارية " بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – 4 فرد محلى" و10 طلقات نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، وضبط قضيتين اتجار بالمواد المخدرة 200 جرام حشيش، و2,5 كيلو جرام بانجو، وتنفيذ 145 حكما قضائيا.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.