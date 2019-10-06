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برلمان

طلب إحاطة لوزارة الزراعة بشأن عجزها عن تسويق محصولي القطن والأرز

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 02:00 ص
القطن
القطن
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معتز الخصوصى
قال النائب عصام الفقى ، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزارة الزراعة خلال دور الإنعقاد الخامس بالبرلمان بشأن عجز الوزارة عن تسويق القطن والأرز.

وأشار الفقى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الفلاح يعتبر عصب المجتمع المصرى ، إلا أنه لايوجد من يبحث عن مصلحته وليس هناك أى إهتمام أو رعاية بالفلاح.

وطالب أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بضرورة مراعاة الفلاح سواء من خلال السماد أو المحصول ، خاصه وان محصولى القطن والأرز يتم تسويقهما بطريقة عشوائية.

وكان قد رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الأربعاء الماضى الجلسة العامة الثالثة للبرلمان، بعد إجراء انتخابات هيئات اللجان النوعية، واعتمادها نهائيًا.

ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأثنين المقبل الموافق 7 أكتوبر،وذلك بحضور رئيس الوزراء.

وشهدت الجلسة إعلان كافة هيئات اللجان النوعية الـ25 ، بعد فوز أغلب رؤساء اللجان النوعية بالتزكية، باستثناء لجنة الإدارة المحلية التي نافست فيها النائبة دينا عبد العزيز، النائب أحمد السجيني، والذي فاز فيها باكتساح.
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