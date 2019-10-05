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فن

أخبار الفن| فنانة سورية تتهم آدم بخطفها.. مقتل والد ميرنا وليد في حرب لبنان

السبت 05/أكتوبر/2019 - 04:34 م
آدم
آدم
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آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:



اتهمت الفنانة السورية ​إنجي خوري، النجم اللبناني آدم بخطفها والاعتداء عليها بالضرب.



حلت الفنانة ميرنا وليد، مؤخرًا ضيفة برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، والذي يذاع عبر فضائية الـ سي بي سي، وتحدثت ميرنا، عن كواليس حياتها الشخصية، وما عانته من الحرب الأهلية في لبنان، وجيف جاءت إلى مصر.



اختارت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط النجم الكبير محيى إسماعيل لعضوية لجنة تحكيم المسابقة الدولية في الدورة الـ 35 والمقرر انطلاقها في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر الجاري.



تصدرت أغنية "كنت مداويني" للمطرب هيثم شاكر قائمة أغنيات ألبومه الغنائي الجديد "معرفة قديمة" الذي طرحه خلال الفترة الماضية.
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