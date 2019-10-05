ميرنا وليد تحطم الترند.. اعترفت بفشلها فى ذئاب الجبل.. وتكره فستان زفافها

تصدرت الفنانة ميرنا وليد محرك البحث جوجل بعد ظهورها فى برنامج "معكم" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى مع بناتها وكشفت عن الكثير من التفاصيل عن حياتها الاسرية.



نرصد بعض المعلومات عن ميرنا وليد الفتاة التى ارتبطت بالأعمال الرومانسية.



فى السابع عشر من سبتمبر عام 1977 ولدت الممثلة المصرية ميرنا وليد المصري الشعراني، وعلى الرغم من أنها لبنانية الأصل من أب وأم لبنانيين، إلا أن لها جذورًا مصرية من خلال جدها الأكبر الشعراني، نسبة إلى منطقة "باب الشعرية" وقد سافر جدها إلى بيروت، واستقر هناك وتزوج من لبنانية .



شاركت ميرنا وليد في صغرها في فيلم بعنوان "رجل في فخ النساء"، وهو من بطولة بوسي وفاروق الفيشاوي وذلك عام 1987/ لكن كانت بدايتها الحقيقية حينما رشحت أثناء دراستها في الصف الأول الثانوي، لتشارك في فيلم "الراعي والنساء" في عام 1991، لتلعب شخصية إبنة سعاد حسني بطلة الفيلم، والتي تقع في حب أحمد زكي، وقال لها أحمد زكي في ذلك الوقت بأنها ستكون نجمة كبيرة، كما أن وقوفها امام أبطال العمل جعلها تتعلق بالفن وتقرر الدراسة بمعهد السينما، حيث تخصصت في دراسة الإخراج، لتشارك بعدها في مسلسل "مبروك ألف مبروك" في عام 1992 .



ومن ثم انطلقت في مسلسل "ذئاب الجبل" الذي قدمها لجمهور الدراما بشكل قوي وشاركت ببطولته أمام الفنان عبد الله غيث وأحمد عبد العزيز، وهو العمل الذي شكّل بدايتها مع الشهرة والنجومية وبالرغم من ذلك ففي لقاء لها عبر أحد البرامج قالت بأنها تعتبر نفسها كانت فاشلة في التمثيل في العملين فلم يكن لديها أية خبرة لكنها تعتز بهما.



في عام 2001 شاركت ميرنا وليد الغناء في ديو مع الفنان مدحت صالح لأغنية "حبيبي يا عاشق"، وهي أغنية لفيلم "شورت وفانلة وكاب" أول بطولات أحمد السقا المطلقة، وأنتجت لنفسها ألبومًا بعنوان "الحب همس" أطلقته في عام 2007، إلا أنه لم يحقق لها الانتشار المطلوب كمطربة، وقدمت أغنيات بعدها مثل "بسألك" وفي عام 2014 قدمت أغنية بعنوان "ابن مصر". وبالرغم من تمتعها بصوت جميل إلا أنها ظلت تتعامل مع الغناء بروح الهواية معتبرة أن الأساس هو التمثيل بالنسبة لها.



في عام 2008 احتفلت ميرنا وليد بزواجها من الطيار وائل الدجوي، إلا أنها اعترفت لاحقًا بأنها كانت تكره فستان زفافها والذي لم تشاهده إلا ليلة الزفاف لضيق الوقت فاضطرت أن ترتديه ، ولكنها تعتز بخاتم الخطوبة الذي حفرت عليه اسم زوجها من الخارج وليس من الداخل كما هو معتاد، ولها طفلتان هما مايا ومريم وبجانب عملها بالفن تعيش حياة أسرية هادئة، وقد غابت لفترة عن جمهورها لإنشغالها بتربية بناتها وكانت ميرنا وليد في بداية احترافها الفن تعرضت لشائعة زواجها من ثري عربي، وهو ما نفته تمامًا وقتها وقالت لو تزوجت لن أخفي ذلك عن جمهوري.



على الرغم من أصول ميرنا وليد المصرية ومحاولاتها الحصول على الجنسية لفترة طويلة، فقد طُلب منها أكثر من 15 ورقة من جدها الذي لم تره، الأمر الذي جعلها لا تحصل على الجنسية لسنوات طويلة، بالرغم من أنها عاشت أغلب حياتها في مصر، لكنها حصلت على الجنسية المصرية عام 2010.



قامت ميرنا وليد بفوتوسيشن لصالح إحدى المجلات، والتي ظهرت خلالها للحديث عن عيد الحب ،إلا أن صورها أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي لظهورها بلوك واطلالة قديمة تعود إلى التسعينيات، وحتى طريقة وستايل الصور كانا قديمين، مما عرضها للسخرية من الكثيرين إلا أنها لم تعلّق على الأمر.