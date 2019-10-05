أكراد سوريا يهددون أردوغان بـ حرب شاملة

حذرت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من أنها لن تتردد في تحويل أى هجوم تركي "غير مبرر" إلى حرب شاملة، إذا نفذت أنقرة تهديدها بشن عملية عسكرية في سوريا.



وذكر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني أن القوات الكردية، المدعومة من الولايات المتحدة، تعتبر الهدف الرئيسي للتهديدات التركية بعملية عسكرية في شمال سوريا.



يأتى التحذير الكردي بعد ساعات من تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإطلاق عملية عسكرية وشيكة في شمال سوريا.

واتهم أردوغان الولايات المتحدة بعدم اتخاذ ما يلزم لطرد القوات الكردية من مناطق الحدود التركية، على الرغم من إنشاء منطقة آمنة في هذه المناطق الشهر الماضي.



وزعم أن تركيا تهدف إلى "إرساء السلام في شرق الفرات وتسوية اللاجئين هناك.



وقال الرئيس التركي، خلال افتتاح مؤتمر حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، إنه تم الكشف عن كل المحاذير إلى المحاورين، مشيرا إلى أن تركيا تصرفت بضبط النفس.



وتصنف السلطات التركية كل من قوات سوريا الديمقراطية، وذراعها العسكري "وحدات حماية الشعوب الديمقراطية"، كمنظمة إرهابية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.