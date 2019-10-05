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فن

للأسف .. رضوى الشربيني تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

السبت 05/أكتوبر/2019 - 06:32 م
رضوى الشربينى
رضوى الشربينى
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القسم الميدانى
نشرت الاعلامية رضوى الشربينى فيديو جديدا لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وعلقت رضوى الشربينى على الفيديو قائلة " للاسف ...".

وحاز الفيديو على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

يسعد قلبك - بحبك كتير يارضوى - للاسف والله

يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هى وبس" الذى يذاع على شاشة "سى بى سى سفرة".

 
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