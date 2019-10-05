للأسف .. رضوى الشربيني تشعل السوشيال ميديا.. شاهد





نشرت الاعلامية رضوى الشربينى فيديو جديدا لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".وعلقت رضوى الشربينى على الفيديو قائلة " للاسف ...".وحاز الفيديو على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :يسعد قلبك - بحبك كتير يارضوى - للاسف واللهيذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هى وبس" الذى يذاع على شاشة "سى بى سى سفرة".