رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق: إسرائيل أصيبت بالذهول والإحباط في أكتوبر 73

قال محمد عبد اللاه رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، إن إسرائيل أصيبت بحالة ذهول واحباط وانهيار كامل بعد عبور القوات المسلحة المصرية قناة السويس في 6 أكتوبر 1973.



وأضاف عبد اللاه في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن ووسائل الإعلام العالمية تحدثت عن كيفية قيام أبناء الفلاحين المصريين أقوى قوة عسكرية في المنطقة وهي إسرائيل آنذاك.



وتابع :" الرئيس الراحل أنور السادات أراد أن تكون حربا عربية مصرية خالصة، ومصر حققت نجاحا باهرا في حرب أكتوبر المجيدة".

