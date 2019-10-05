Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق: إسرائيل أصيبت بالذهول والإحباط في أكتوبر 73

السبت 05/أكتوبر/2019 - 06:38 م
نصر اكتوبر
نصر اكتوبر
Advertisements
هاني حسين
قال محمد عبد اللاه رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، إن إسرائيل أصيبت بحالة ذهول واحباط وانهيار كامل بعد عبور القوات المسلحة المصرية قناة السويس في 6 أكتوبر 1973.

وأضاف عبد اللاه في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن ووسائل الإعلام العالمية تحدثت عن كيفية قيام أبناء الفلاحين المصريين أقوى قوة عسكرية في المنطقة وهي إسرائيل آنذاك.

وتابع :" الرئيس الراحل أنور السادات أراد أن تكون حربا عربية مصرية خالصة، ومصر حققت نجاحا باهرا في حرب أكتوبر المجيدة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ذكرى الانتصارات.. المنوفية تهزم إسرائيل بأبنائها في حرب أكتوبر.. قادت الحرب وقدمت أول شهيد

نصر سالم: 8 جيوش عربية شاركت في حرب أكتوبر.. ومُنع البترول عن العدو ..فيديو

ترشيحاتنا

دعاء رزق المال أوصى الرسول به.. ردده فى الصباح

فايلر يستبعد 5 لاعبين من قائمة الأهلي أمام أسوان

أول تعليق من سيد عبدالحفيظ بعد خماسية أسوان

بعد إصابته.. الجهاز الطبى يكشف موقف نجم الأهلي من مواجهة الزمالك فى القمة

كهربا يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة تونديلا في الدوري البرتغالي

تطور جديد في مفاوضات سد النهضة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل .. إطلالات مميزة تبرز أناقة فوز الفهد

كارثة بعد أزمة سمكة الأرنب.. 9 أنواع من الأسماك لا تأكلها

مستعجلين ع الشتا.. 4 فنانات يتألقن بـ الفرو والملابس الثقيلة