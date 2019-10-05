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حوادث

حبس 10 متهمين 15 يومًا لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية

السبت 05/أكتوبر/2019 - 06:43 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
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محمد عبدالله
جددت النيابة العامة، حبس 10 متهمين 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات التي تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية.

المتهمون المحبوسون احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية، كل من: سامح جمال، وعادل إبراهيم، وفؤاد عبد العزيز، وفرج عبد الحليم، ومحمد نصر، ويحيي حسن، وعلي لطفي، ومصطفى عبد الجليل، وعلى البسيونى، والسيد فاروق.

ووجهت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
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