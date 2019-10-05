حبس 10 متهمين 15 يومًا لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية

جددت النيابة العامة، حبس 10 متهمين 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات التي تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية.





المتهمون المحبوسون احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية، كل من: سامح جمال، وعادل إبراهيم، وفؤاد عبد العزيز، وفرج عبد الحليم، ومحمد نصر، ويحيي حسن، وعلي لطفي، ومصطفى عبد الجليل، وعلى البسيونى، والسيد فاروق.



