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مرأة

يعالج الشيخوخة..8 فوائد لـ زيت الزيتون

السبت 05/أكتوبر/2019 - 07:32 م
يعالج الشيخوخة..8
يعالج الشيخوخة..8 فوائد لـ زيت الزيوت
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قسم المرأه
يعتقد البعض أن زيت الزيتون عدو للجيم ولصحة الانسان ولكن هذا الاعتقاد خاطى للغاية لانه مفيد لصحة الانسان ولجمال البشرة.

ووفقًا لموقع هناك العديد من الفوائد الصحية لزيت اليتون للبشرة والجسم ومنها:

- زيت الزيتون غني بفيتامين (e).
- يمنع الامساك.
- يقلل من خطر الاصابة بمرض السرطان.
- يكافح الشيخوخة ويعالج بعض الامراض الجلدية.
- محارب طبيعي للكولسترول ويعزز من صحة القلب.
- مصدر هام لبناء أغشية الخلايا والهرمونات الجنسية.
- علاج فعال في حالات التهاب الجلد الدهني.
- يمكنه القضاء على بكتيريا المكورات العنقودية اروس.

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