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الفريق أسامة ربيع: قناة السويس الممر الأهم والآمن في العالم

السبت 05/أكتوبر/2019 - 07:51 م
أسامة ربيع
أسامة ربيع
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عبد الخالق صلاح
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن لقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، جاء لمتابعة مجريات الأمور في قناة السويس وعبور السفن، وتم طمأنته أن عدد السفن في زيادة مستمرة، وطمأنته حول هيكلة الشركات والتطورات التي تحدث بها.

وأوضح "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي، على فضائية "TEN"، اليوم السبت، أن قناة السويس هي الممر الأهم والأمن في العالم أجمع.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن هناك 19 ألف سفينة مرت في القناة خلال العام الحالي، وهناك 1.2 مليار طن بضائع مرت بالقناة، وهناك نحو من 60-70 سفينة تمر بالقناة يوميًا، مشددًا على أن عوائد القناة في زيادة مستمرة.
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