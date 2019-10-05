أحمد موسى: الرئيس السيسي لن يفرط في نقطة مياه واحدة من نهر النيل.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن موقف مصر من سد النهضة واضح وأننا وصلنا إلى طريق مسدود في مفاوضات سد النهضة.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا: " لن يفرط الرئيس السيسي أو أي مسئول في مصر عن نقطة مياه واحدة ومصر لها حقوق تاريخية في نهر النيل ولن يستطيع أحد ان ينتقص من تلك الحقوق".



وتابع الإعلامي أحمد موسى قائلا: "مصر أبدت حسن النوايا وأكدت أنها مع التنمية في إثيوبيا ".



وأكمل: "مفاوضات سد النهضة استمرت 4 سنوات ومصر أعلنت رسميا أننا وصلنا إلى طريق مسدود في المفاوضات مع إثيوبيا".

