Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى: الرئيس السيسي لن يفرط في نقطة مياه واحدة من نهر النيل.. فيديو

السبت 05/أكتوبر/2019 - 08:12 م
أحمد موسى
أحمد موسى
Advertisements
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن موقف مصر من سد النهضة واضح وأننا وصلنا إلى طريق مسدود في مفاوضات سد النهضة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا: " لن يفرط الرئيس السيسي أو أي مسئول في مصر عن نقطة مياه واحدة ومصر لها حقوق تاريخية في نهر النيل ولن يستطيع أحد ان ينتقص من تلك الحقوق".

وتابع الإعلامي أحمد موسى قائلا: "مصر أبدت حسن النوايا وأكدت أنها مع التنمية في إثيوبيا ".

وأكمل: "مفاوضات سد النهضة استمرت 4 سنوات ومصر أعلنت رسميا أننا وصلنا إلى طريق مسدود في المفاوضات مع إثيوبيا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العرب يدعمون مصر فى ملف سد النهضة.. شكرى طرح على نظرائه صعوبات مسار المفاوضات.. والرد: أمن مصر المائى جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربى

أحمد موسى عن سد إثيوبيا: لا يستطيع أحد التقليل من حقوق مصر ..فيديو

عبد المنعم سعيد: تخوفنا من سد النهضة طبيعي ..فيديو

سد النهضة والوصول لطريق مسدود.. مصر ترحب بتدخل امريكا فى المفاوضات .. واثيوبيا ترفض كل الحلول

بعد فشل المفاوضات.. خارجية النواب تكشف السيناريوهات المتوقعة حول أزمة سد النهضة

ترشيحاتنا

تحديد حجم الاصابة ومدة الغياب.. الجهاز الفنى لـ منتخب مصر يطمئن على نجم الأهلي

فيديوجراف| حلا شيحة تخرج عن صمتها وترد على مهاجميها

اهم الاخبار .. بشرى سارة من متحدث الرئاسة .. تفاصيل صفقة القرن .. الوساطة في أزمة سد النهضة

المشاهدون هربوا من الرعب.. الجوكر يثير جدلا واسعا بسبب العنف المفرط

مفاجأة.. أسعار الوقود ستنخفض فى هذه الحالة.. فيديو

فى أحدث ظهور لها.. هنا الزاهد برفقة نعومي وكاميليا كريم فهمي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون طرحة زفاف.. شاهد.. زوجة حسني عبد ربه الثانية في الكوشة

بـ الجاكيت الجلد.. ريهام أيمن تنشر صورة رومانسية مع زوجها بفرنسا

انتبه.. علامات تشير إلى إصابة التفاح بـ الصدأ