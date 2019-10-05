رانيا يوسف تنشر مجموعة صور من عرض ليلة حب بالدنمارك.. شاهد

نشرت الفنانة رانيا يوسف عددة صور لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".وعلقت رانيا يوسف على الصور قائلة: "من عرض فيلم #ليلة_حب في افتتاح مهرجان ارهوس للسينما العربية بالدنمارك ".وحازت الصور على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :قلبى - منورة - عسل يا رانيايذكر أن رانيا يوسف تستعد الأيام القليلة المقبلة لتصوير دورها فى فيلم "صندوق الدنيا" مع الفنان باسم سمرة وخالد الصاوى وتأليف وإخراج عماد البهات.