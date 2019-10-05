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فن

رانيا يوسف تنشر مجموعة صور من عرض ليلة حب بالدنمارك.. شاهد

السبت 05/أكتوبر/2019 - 09:04 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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القسم الميدانى
نشرت الفنانة رانيا يوسف عددة صور لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلقت رانيا يوسف على الصور قائلة: "من عرض فيلم #ليلة_حب في افتتاح مهرجان ارهوس للسينما العربية بالدنمارك ".

وحازت الصور على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

قلبى - منورة - عسل يا رانيا

يذكر أن رانيا يوسف تستعد الأيام القليلة المقبلة لتصوير دورها فى فيلم "صندوق الدنيا" مع الفنان باسم سمرة وخالد الصاوى وتأليف وإخراج عماد البهات.


رانيا يوسف تنشر مجموعة صور من عرض ليلة حب بالدنمارك.. شاهد
رانيا يوسف تنشر مجموعة صور من عرض ليلة حب بالدنمارك.. شاهد
رانيا يوسف تنشر مجموعة صور من عرض ليلة حب بالدنمارك.. شاهد
رانيا يوسف تنشر مجموعة صور من عرض ليلة حب بالدنمارك.. شاهد
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