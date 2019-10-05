أشعر بالضآلة.. اعتراف صادم من انجلينا جولي بعد انفصالها عن براد بيت

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن النجمة الأمريكية الشهيرة أنجلينا جولي تشعر وكأنها تفقد نفسها قليلًا، بعد طلاقها من النجم براد بيت.



وأوضحت الصحيفة ان نجمة هوليوود التي انفصلت على براد بيت في 2016، اعترفت أنها لم تعد تعرف او تفهم نفسها منذ ذلك الحين.



وقالت انجلينا لمجلة مدام فرنسا "لا أدري ما يخبئه مصيري ، لكن ما اقتنع به هو أنني في فترة انتقالية ، مثل العودة إلى جذوري ، والعودة إلى نفسي"، واصفة حالها بانها تفتقد نفسها قليلًا .



وأوضحت جولي أنها تعتقد ان هذا الشعور بدء حين كانت علاقتها ببراد على وشك الانتهاء وبعد انفصالها عنه.



واعترفت النجمة صاحبة الـ6 ابناء، بحزنها العميق والحقيقي عندما انهار زوجها، ليجعلها هذا الأمر تشعر بالضآلة حيث كانت صارع بعض المشاكل الصحية في نفس الوقت.