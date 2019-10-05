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توك شو

تربة هشة.. خبير جيولوجي يفجر مفاجأة مدوية تؤدي لانهيار سد النهضة.. فيديو

السبت 05/أكتوبر/2019 - 10:58 م
سد النهضة
سد النهضة
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هاني حسين
قال عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا ترفض الاتفاق على سنوات ملء وتشغيل سد النهضة.

وأضاف عباس شراقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن أثيوبيا ضربت بالاتفاقيات الدولية الثلاث والقانون الدولي عرض الحائط في ملف سد النهضة، و الاتفاقيات الثلاث تنص على مبدأ عدم الضرر وعدم إنشاء اي مشروع على نهر النيل إلا بعد التشاور .

وتابع عباس شراقي:" إثيوبيا تضرب عرض الحائط بإعلان مباديء إنشاء سد النهضة"، مضيفا:" الاتحاد الأفريقي لم يحل مشاكل داخل القارة الأفريقية بالنظر إلى الخبرات السابقة وعلينا ان نلجأ إلى مجلس الأمن الدولي".

وأكمل عباس شراقي:" السعة الحالية لسد النهضة 7 أضعاف السعة التي تم تحديدها، ولم نجد اي دراسة هندسية تؤكد سلامة السد، وهذا السد يشكل خطورة كبيرة في حال انهياره، لأن البيئة الأثيوبية بيئة هشة نتيجة التشققات بسبب الأخدود الأفريقي العظيم الذي يقسم الهضبة الأثيوبية".
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