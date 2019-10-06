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بين الناس

مريضة لأهل الخير .. نفسي في مشروع أنفق منه على أولادي ومرضي

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 06:52 ص
صدى البلد
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وسام مختار
تعاني هالة إبراهيم 35 عاما من عدم قدرتها على العمل، ولا تستطيع توفير مصروفات بناتها. 

وتقول هالة في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" : أعيش أنا وأولادي ولا نملك دخلا يعيننا على الحياة، وتمر علينا أيام لا نجد فيه طعاما، فضلا عن أنى أرملة ومريضة وأغسل كلى وأحتاج لجلسات كل أسبوع بـ٣٠٠ جنيه فضلًا عن مصاريف بناتي الثلاثة.

وتضيف: أعيش في غرفة أنا وبناتي ومعرضة للطرد وذلك بسبب تراكم الإيجار عليا، وأتمنى أن يكون لي مشروع أنفق منه على جلسات العلاج وعلى بناتي حتى أستطيع أن أكمل مسيرة حياتهن .

للتواصل مع الحالة: ٠١٠٠٩٧٤٧٧٣٣

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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