إطلالة جديدة لـ سلمى حايك عبر إنستجرام .. شاهد

شاركت نجمة هوليوود الشهيرة سلمى حايك، جمهورها، مجموعة صور لها برفقة عدد من أصدقائها، عبر حسابها على "انستجرام".وظهرت سلمى حايك، برفقة عدد من أصدقائها وهى ترتدى فستانا أزرق أنيق، نالت إعجاب متابعيها، عقب طرح الشركة المنتجة لفيلم "Like A Boss" البرومو الدعائى الأول تمهيدا لعرضه فى يناير المقبل، عبر موقع يوتيوب.الفيلم بطولة سلمى حايك وتيفاني حديش وروز بيرن، وإخراج ميغيل أرتيتا وكتبه سام بيتمان وآدم كول كيلي.وتدور قصته عن محاولة فتاتين البحث عن ذاتيهما من خلال إنشاء شركة للتجميل، وبينما تعشق إحداهما العمل، تعشق الأخرى المال بشكل أكبر، ولكن تظهر امرأة غنية تسعى للسيطرة عليهما واستغلال أفكارهما لمصلحتها الشخصية.وتعتبر النجمة العالمية سلمى حايك، واحدة من أهم نجمات هوليوود، التى تحظى بشعبية جارفة بشتى أنحاء العالم، كما يعتبرها الملايين أيقونة الجمال والجاذبية، التى من الصعب وضعها فى مقارنة مع أى نجمة أخرى.