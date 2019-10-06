Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إطلالة جديدة لـ سلمى حايك عبر إنستجرام .. شاهد

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 02:28 ص
سلمى حايك
سلمى حايك
Advertisements
محمد بدران
شاركت نجمة هوليوود الشهيرة سلمى حايك، جمهورها، مجموعة صور لها برفقة عدد من أصدقائها، عبر حسابها على "انستجرام".

وظهرت سلمى حايك، برفقة عدد من أصدقائها وهى ترتدى فستانا أزرق أنيق، نالت إعجاب متابعيها، عقب طرح الشركة المنتجة لفيلم "Like A Boss" البرومو الدعائى الأول تمهيدا لعرضه فى يناير المقبل، عبر موقع يوتيوب.

الفيلم بطولة سلمى حايك وتيفاني حديش وروز بيرن، وإخراج ميغيل أرتيتا وكتبه سام بيتمان وآدم كول كيلي.

وتدور قصته عن محاولة فتاتين البحث عن ذاتيهما من خلال إنشاء شركة للتجميل، وبينما تعشق إحداهما العمل، تعشق الأخرى المال بشكل أكبر، ولكن تظهر امرأة غنية تسعى للسيطرة عليهما واستغلال أفكارهما لمصلحتها الشخصية.

وتعتبر النجمة العالمية سلمى حايك، واحدة من أهم نجمات هوليوود، التى تحظى بشعبية جارفة بشتى أنحاء العالم، كما يعتبرها الملايين أيقونة الجمال والجاذبية، التى من الصعب وضعها فى مقارنة مع أى نجمة أخرى.
View this post on Instagram

#Monarca @hola_mx

A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) on

إطلالة جديدة لـ سلمى حايك عبر إنستجرام .. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فى عيد ميلادها.. سلمى حايك تكشف عن تفاصيل مثيرة حول تعرضها للتحرش

طرح برومو فيلم Like A Boss لـ سلمى حايك .. فيديو

ترشيحاتنا

تعليق ناري من أحمد موسى بعد غلق فيسبوك صفحات مؤسسة الفجر.. فيديو

بالحقائق والأرقام.. أحمد موسى يكشف تاريخ بناء سد النهضة ويخرس الخونة

حسين ياسر المحمدي: ميتسو تفاجأ من مشهد جماهير الأهلي والزمالك

استعدادا لمباراة بتسوانا.. وصول أول المحترفين إلى معسكر منتخب مصر

مدرب ليستر سيتي يهاجم محمد صلاح بعد إصابته في تدخل قوي من تشودري

في عيد ميلادها .. 20 إطلالة أنيقة لـ ريم البارودي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها .. 20 إطلالة أنيقة لـ ريم البارودي

شاهد.. إطلالة ريم البارودي تكشف عن فقدان وزنها

لن تتوقعه .. سعر صادم لـ فستان ارتدته سميرة سعيد وليلى علوي