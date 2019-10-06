قنابل وإطلاق نار على قوات الجيش العراقي .. وأصابع الاتهام تتجه إلى إيران .. فيديو

ذكرت قناة الإخبارية السعودية أن مجهولين أطلقوا النار والقنابل على الجيش والمتظاهرين وسط العاصمة بغداد، وأن الاتهامات توجه إلى إيران والمليشيات التابعة لها.



وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقاطع فيديو ظهر خلالها المتظاهرون وهم يقولون إن عناصر إيرانية تضرب المتظاهرين وقوات الجيش العراقي.



فيما قالت وسائل إعلام عراقية أن عدد قتلى التظاهرات العارمة التي تشهدها البلاد قد ارتفع ليتجاوز حاجز المائة قتيل و4 آلاف جريح.



ويشهد العراق خروج تظاهرات واسعة على مدار الأيام القليلة الماضية ضد الفساد وتردي الأوضاع المعيشية وتوغل النفوذ الإيراني في مؤسسات السلطة.



فيما تعرضت عدة قنوات إخبارية من بينها العربية والغد إلى هجمات على مقراتها في بغداد ما أسفر عن وقوع إصابات من مراسليها، في الوقت الذي أفادت فيه وسائل إعلام بأن مليشيات الخراساني الموالية لإيران تشن حملة لحرق وإغلاق مقرات القنوات الفضائية.



فيما أعلنت الحكومة العراقية 17 قرارا كحزمة أولى من الاستجابة لمطالب المتظاهرين.



فيما دعت الأمم المتحدة إلى وقف العنف ومحاسبة المسئولين عنه.







