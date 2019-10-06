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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأحد 6-10-2019

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 09:07 ص
مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
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قسم الاقتصاد
استقرت أسعار الذهب المحلية خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 6 أكتوبر 2019 عند مستوى أسعار أمس، السبت، وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 681 و683 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 584 و585 جنيها.

كما تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 778 و781 جنيها، وسجل الجنيه الذهب سعرًا يتراوح بين 5448 و5464 جنيها.

وسجل جرام الذهب عيار 22 سعرا يتراوح بين 710 إلى 712 جنيها، وعيار 14 يتراوح ما بين 452 و453 جنيها، وعيار 12 من 387 و389 جنيها.
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