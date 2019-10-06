أبرزها الوضع الليلي.. تعرف على ميزات واتساب القادمة

يعمل تطبيق المراسلة الفورية الأشهر واتساب "WhatsApp"، على إضافة المزيد من الميزات المحدثة والمحسنة لمنصته باستمرار.





حيث تكون تلك الميزات إما لزيادة مستوى الأمان أو لإضافة بعض الأدوات الجدية لتحسين تجربة المستخدم.





حيث أضيفت مؤخرًا ميزة الأمان البومترية قفل التطبيق ببصمة الأصبع.





وإليك أفضل الميزات القادمة لخدمة واتساب وفقًا لما ذكرته صحيفة "أكسبريس" البريطانية.





1. التدمير الذاتى للرسائل:





تتيح لك الميزة الجديدة المستوحاة من تطبيق سناب شات "SnapChat"، تعيين مؤقت على رسائل نصية محددة، حيث يمكنك إرسال رسائل تدمر نفسها بنفسك بعد مرور وقت معين تحدده لها،, وبالرغم من أن تطبيق واتساب لديه ميزة حذف الرسائل نهائيًا "Disappearing Messages" والتي تعد من أبرز مزايا الخدمة ألا أنها لا تقوم بالمهمة المخصصة لها في بعض الأحيان.





2. الوضع الليلي:





تعمل منصة واتساب جاهدة لدعم ميزة الوضع الليلي "Dark Mode" في كلا نظامي التشغيل، ومع وجود إشارات عديدة إلى ظهور الخيار الجديد في بعض الإصدارات التجريبية، فقد ظهرت الإشارة الأولى إلى ميزة Dark Mode في شهر سبتمبر من العام الماضي، لذلك نأمل أن يتم طرحها قريبًا مع تعديلات محسنة للميزة.





3. دعم أجهزة متعددة:





يدعم تطبيق واتساب تشغيل الخدمة مرة واحدة فقط، أى أنه لا يمكن تبديل الخدمة بين أجهزة متعددة كما يحدث في العديد من خدمات الرسائل المنافسة، بما في ذلك Apple iMessage و Messenger FaceBook، ولكن تتيح الميزة الجديدة لمستخدمي واتساب تبديل وتشغيل الخدمة على عدة أجهزة في وقت واحد، بين الهاتف الذكي والكمبيوتر اللوحي وسطح المكتب لإرسال واستقبال الرسائل.





4. واتساب على آيباد:





أصبحت الخدمة الآن بعيدة تماما عن تشغيلها باستخدام رقم الهاتف المحمول، فقد يكون تطبيق iPad الأصلي هو المنصة الرئيسية التالية التي يدعمها واتساب، حيث لا تدعم الخدمة في الوقت الحالي الأجهزة التى تعمل على شبكة Wi-Fi فقط، مثل iMessage من Apple، ولكن مع الميزة الجديدة يدعم واتساب إستقبال المكالمات والمحادثات مع جميع جهات الاتصال الخاصة بك، بالإضافة إلى مزامنة سجل الدردشة بالكامل مع الأجهزة اللوحية مثل iPad.





5. إيقاف تشغيل الخدمة لنظام iOS 8:





لسوء الحظ ليست كل التغييرات أخبارًا جيدة، نظرًا لأن واتساب يسعي لإضافة ميزات وتحديثات جديدة في خدمته الأساسية، فقد يكون من الصعب على الشركة الحفاظ على الدعم لبعض أنظمة التشغيل والأنظمة الأساسية القديمة، ففي السنوات الماضية تخلصت الخدمة من دعمها لبعض الأجهزة مثل BlackBerry وأجهزة Android التي تعمل بالإصدار 2.3.7 ومنصات الهواتف الأصغر الأخرى.



