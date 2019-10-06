استقرار أسعار الحديد اليوم 6-10-2019

رصد موقع "صدى البلد" بورصة أسعار شركات الحديد اليوم 6 /10 /2019، حيث شهدت أسعار الحديد استقرارا مقارنة بأمس، وذلك وفقاً للعرض والطلب، فتباينت الأسعار بين الشركات، فتراوح السعر ما بين 10850 جنيها للطن إلى 11250 جنيها للطن.



ففى شركة حديد عز بلغ أعلى سعر للطن 11250 جنيها، وقدر سعر الطن فى شركة بشاى للصلب عند 11150 جنيها للطن، وشركة العتال للصلب عند 11100 جنيه للطن، وشركة عطية للصلب عند 11100 جنيه للطن ، وشركة سرحان للصلب عند 10900 جنيه للطن، وشركة المراكبى للصلب عند 10900 جنيه للطن وشركة حديد المصريين عند 11000 جنيه للطن وشركة الكومى للصلب عند 10900 جنيه للطن وشركة المعادى للصلب عند 10850 جنيه للطن وشركة العشرى للصلب عند 10900 جنيه للطن، وشركة الجيوشى للصلب عند 10900 جنيه، وشركة مصر ستيل عند 10900 جنيه للطن.