الوادى الجديد تبدأ تشغيل سوق بلاط الحضارى

اعلن المهندس عادل عباس رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادى الجديد أنه تم اليوم تشغيل سوق بلاط الحضارى وعرض السلع الغذائية من لحوم وخضروات وفاكهة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها، لتخفيف العبء عن المواطنين.





وأضاف أنه تم طرح اللحوم الطازجة بسعر 90 جنيها للكيلو كما تراوحت أسعار الخضر ما بين 5 إلي 10 جنيهات.





وأشار عباس إلى أن السوق تم تطويره بتكلفة 3.7 مليون جنيه، فى إطار خطة المحافظة لتطوير الأسواق العشوائية واستبدالها باخري حضارية بالتنسيق مع صندوق تطوير المناطق العشوائية.



