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محافظات

الوادى الجديد تبدأ تشغيل سوق بلاط الحضارى

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 02:16 م
صدى البلد
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منصور ابو العلمين
اعلن المهندس عادل عباس رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادى الجديد أنه تم اليوم تشغيل سوق بلاط الحضارى وعرض السلع الغذائية من لحوم وخضروات وفاكهة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها، لتخفيف العبء عن المواطنين. 

وأضاف أنه تم طرح اللحوم الطازجة بسعر 90 جنيها للكيلو كما تراوحت أسعار الخضر ما بين 5 إلي 10 جنيهات.

وأشار عباس إلى أن السوق تم تطويره بتكلفة 3.7 مليون جنيه، فى إطار خطة المحافظة لتطوير الأسواق العشوائية واستبدالها باخري حضارية بالتنسيق مع صندوق تطوير المناطق العشوائية.

وأشار إلى إن السوق أقيم على مساحة 3210م2 ويضم 62 محلا و48 فرشة للباعة المؤقتين بالسوق وملحق به كافتيريا ومبنى إداري ومبنى لأمن السوق، وتم الإعلان عن تلك المحلات أمام الشباب الراغبين وتم اختيارهم من خلال قرعة علنية أجرتها الوحدة المحلية للمركز.
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