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أخبار البلد

ذكرى نصر أكتوبر.. بيان رقم 5.. نجحت قواتنا في اقتحام قناة السويس

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 04:00 م
صدى البلد
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محمد إبراهيم
تحتفل مصر والقوات المسلحة اليوم، الأحد، بمرور 46 عامًا على ذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973، حينما عبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة إلى الضفة الشرقية لقناة السويس، لاستعادة أغلى بقعة في الوطن، حيث تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات لأن تكون مفتاحا لنصر مبين.

وفي إطار احتفال مصر والقوات المسلحة، ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري البيان العسكري الخامس الذي أصدرته القيادة العامة للقوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر عام 1973

بيان رقم 5 بتاريح 6 أكتوبر 1973 الصادر الساعة 4 عصرا

بسم الله الرحمن الرحيم، نجحت قواتنا في اقتحام قناة السويس في قطاعات عديدة واستولت على نقط العدو القوية بها ورفع علم مصر على الضفة الشرقية للقناة، كما قامت القوات المسلحة السورية باقتحام مواقع العدو في مواجهتها وحققت نجاحًا مماثلًا في قطاعات مختلفة.
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