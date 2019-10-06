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أخبار البلد

غدا.. وزيرا الأوقاف والتنمية المحلية و أبوهشيمة يفتتحون أعمال تطوير قرية تزمنت الغربية ببنى سويف

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 03:04 م
أعمال تطوير قرية
أعمال تطوير قرية تزمنت الغربية
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يفتتح، غدا الإثنين، رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة - مؤسس مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجا في مصر – بالتعاون مع جمعية الأورمان الخيرية، أعمال تطوير قرية تزمنت الغربية بمحافظة بني سويف بتكلفة 5 ملايين جنيه، والتي تعد القرية رقم 15 التي تم تطويرها ضمن مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجا.

يحضر الافتتاح كل من وزيرا الأوقاف والتنمية المحلية، واللواء هشام الخطيب رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين، والمستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف.

وشملت أعمال تطوير قرية تزمنت الغربية التابعة لمركز بنى سويف بمحافظة بنى سويف إعادة إعمار 30 منزلا بالكامل وتأثيثهم بأثاث شامل بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية وتوزيع منح لتمويل 33 مشروعا صغيرا ومشاريع تنموية وتقديم خدمات طبية لعدد 75 حالة من مرضى القلب والعيون بالإضافة إلى توزيع 5 أجهزة تعويضية لذوي الإحتياجات الخاصة بالقرية وأكشاك تنموية و التكفل بزواج 10 فتيات يتيمات.

جدير بالذكر أن "مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجا فى مصر"، أطلقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، في عام 2014، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وجمعية الأورمان الخيرية تحت رعاية صندوق تحيا مصر، بهدف دعم العمل الخيري الأهلي وإغاثة القرى الفقيرة والارتقاء بمستوى معيشة هذه الأسر.
غدا.. وزيرا الأوقاف والتنمية المحلية و أبوهشيمة يفتتحون أعمال تطوير قرية تزمنت الغربية ببنى سويف
غدا.. وزيرا الأوقاف والتنمية المحلية و أبوهشيمة يفتتحون أعمال تطوير قرية تزمنت الغربية ببنى سويف
غدا.. وزيرا الأوقاف والتنمية المحلية و أبوهشيمة يفتتحون أعمال تطوير قرية تزمنت الغربية ببنى سويف
غدا.. وزيرا الأوقاف والتنمية المحلية و أبوهشيمة يفتتحون أعمال تطوير قرية تزمنت الغربية ببنى سويف
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