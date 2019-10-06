ميتشو يضم ناشئا مميزا لقائمة الزمالك استعدادا لمباراة إف سي مصر

قام الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بضم اللاعب أحمد عيد لأول مرة لقائمة الأبيض في مباراة إف سي مصر المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم ببطولة الدوري.



وطلب المدير الفني من أيمن عبد العزيز المدرب العام في وقت سابق متابعة اللاعبين الناشئين وتقديم تقرير له عن أفضل العناصر، لتأتي الإشادة في الفترة الأخيرة باللاعب أحمد عيد الذي شارك في التدريبات مع الفريق الأول خلال الأيام الماضية.



ويجيد أحمد عيد اللعب في مركز الجبهة اليمنى بالإضافة إلى خط الدفاع، كما يعتبر لاعبا جوكر يمكن توظيفه في أكثر من مركز.



ويفضل المدرب منحه الثقة بشكل تدريجي للاعتماد عليه بشكل أكبر في الفترة المقبلة.

