شاهد.. صفاء أبو السعود وزوجها الشيخ صالح كامل في ظهور نادر بحفل زفاف

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، صورا للفنانة صفاء أبو السعود وزوجها الشيخ صالح كامل فى ظهور نادر لهما أثناء تواجدهما فى حفل زفاف خاص حضره عدد من المشاهير منهم الفنانة زينة، والإعلامية بسمة وهبة.





وقام بإحياء حفل الزفاف كل من الفنان تامر حسنى، والفنان أحمد عصام.





وظهرت الفنانة صفاء أبو السعود بمفردها فى برنامج "عين" الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة "الحياة"، أثناء تغطية خاصة لحفل ختام مهرجان المسرح القومي الذى انتهى فى سبتمبر الماضى.



