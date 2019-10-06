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فن

شاهد.. صفاء أبو السعود وزوجها الشيخ صالح كامل في ظهور نادر بحفل زفاف

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 05:25 م
صفاء أبو السعود وزوجها
صفاء أبو السعود وزوجها صالح كامل
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أحمد إبراهيم
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، صورا للفنانة صفاء أبو السعود وزوجها الشيخ صالح كامل فى ظهور نادر لهما  أثناء تواجدهما فى حفل زفاف خاص حضره عدد من المشاهير منهم الفنانة زينة، والإعلامية بسمة وهبة. 

وقام بإحياء حفل الزفاف كل من الفنان تامر حسنى، والفنان أحمد عصام. 

وظهرت الفنانة صفاء أبو السعود بمفردها فى برنامج "عين" الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة "الحياة"، أثناء تغطية خاصة لحفل ختام مهرجان المسرح القومي الذى انتهى فى سبتمبر الماضى. 

وعرض البرنامج لقاءات مع كوكبة من النجوم، أبرزهم مصطفي شعبان وصفاء أبو السعود - في اللقاء الذي يمثل عودة للفنانة والاعلامية الكبيرة بعد غياب طالت مدته عن الظهور الاعلامي - وخالد جلال وخدوجة صبري وعدد من الفائزين خلال الحفل.
شاهد.. صفاء أبو السعود وزوجها الشيخ صالح كامل في ظهور نادر بحفل زفاف
شاهد.. صفاء أبو السعود وزوجها الشيخ صالح كامل في ظهور نادر بحفل زفاف
شاهد.. صفاء أبو السعود وزوجها الشيخ صالح كامل في ظهور نادر بحفل زفاف
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