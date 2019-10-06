شاهد.. أحدث ظهور لـ شاروخان برفقة ابنه.. والجمهور: الواد أجمل من أبوه



تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أحدث صورة للفنان الهندي شاروخان برفقة ابنه وعلق الجمهور على الصورة قائلا: "شاروخان وابنه أجمل منه".



يذكر أن أحدث أعمال شاروخان فيلم "Zero" الذى تم عرضه مؤخرًا دور العرض العالمية ولاقى نجاحًا كبيرًا".



الفيلم يجسد خلاله شاروخان شخصية قزم، وحصد أعلى الإيرادات خلال عرضه.



ويشارك فى بطولته النجمة كاترينا كيف وأنوشكا شارما، وظهر شاروخان في الفيلم بشخصية مغرم بنجمة سينمائية لامعة والتي تجسد شخصيتها كاترينا كيف أمام أنوشكا شارما تستمر في التجديد وتظهر في دور مختلف كالعادة وهي فتاة قعيدة.