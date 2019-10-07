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ديني

أمر يغفله الكثيرون هذا العصر يجعل الملائكة تنصب على بيتك خيمة من نور

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 05:01 ص
أمر يجعل الملائكة
أمر يجعل الملائكة تنصب على بيتك خيمة من نور
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أمل فوزي
قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- أنه أخبرنا عن أمر يجعل الملائكة تنصب على بيتك خيمة من نور، فيما يغفل عنه الكثير من الناس بهذا العصر.

وأوصى «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالحرص على قراءة القرآن الكريم في البيوت، قائلاً: لاتتركوا القرآن وتهجروه ولكن اقرأوه واسمعوه، وحفظوا أولادكم القرآن، ولا تجعلوا القرآن يهجر البيوت فتتحول إلى مقابر.

وأضاف أن البيت الذي يُتلى فيه القرآن قال عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « الْبَيْتُ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ يتراءى لِأَهْلِ السَّمَاءِ، كَمَا تتراءى النُّجُومُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ»، أي أنه تُنصب عليه خيمة من نور، تهتدي بها الملائكة .

واستشهد بما قال -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ ، أُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، ضَوْءُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي بُيُوتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيكُمْ ، فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِي عَمِلَ بِهَذَا »، وعن بريدة الأسلمي رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال عن صاحب القرآن : «وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ ، وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ لَا يُقَوَّمُ لَهُمَا أَهْلُ الدُّنْيَا ، فَيَقُولَانِ : بِمَ كُسِينَا هَذِهِ ؟ فَيُقَالُ : بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ : اقْرَأْ وَاصْعَدْ فِي دَرَجَةِ الْجَنَّةِ وَغُرَفِهَا ، فَهُوَ فِي صُعُودٍ ، مَا دَامَ يَقْرَأُ هَذًّا كَانَ أَوْ تَرْتِيلً».

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