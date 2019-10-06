اعتماد خورشيد تدخل العناية المركزة.. شاهد

نشرت الفنانة والمنتجة اعتماد خورشيد صورة اثناء تواجدها فى مستشفى الجلاء العسكرى بالعناية المركزة وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.



وعلقت اعتماد خورشيد على الصورة قائلة : "ادعوا لي بالشفاء، أنا في الرعاية المركزة في مستشفى الجلاء العسكري، يا رب اشفني".



اعتماد خورشيد منتجة مصرية، أسست شركة إنتاج سينمائي مع صلاح رمسيس ولبنى عبد العزيز وشاركت في إنتاج عدد من الأفلام، وأسست (معامل إعتماد خورشيد) للطبع والتحمبض، والتي شاركت في مونتاج عدد من الأعمال منذ أواخر الخمسينات وحتى السبعينيات من أبرزها (العزاب الثلاثة، المغامرة الكبرى، الحسناءوالطلبة)، تزوجت من أحمد خورشيد والد الفنان عمر خورشيد لاعب الجيتار المصري، ثم تزوجت بعد ذلك صلاح نصر مدير المخابرات في فترة حكم الرئيس عبد الناصر حتى وفاته.