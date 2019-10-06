لاعب طلائع الجيش يحتفل بهدفه في شباك بيراميدز على طريقة سبايدرمان ..فيديو

احتفل كريم طارق، لاعب طلائع الجيش، بهدفه فى شباك بيراميدز بقناع "سبايدرمان"؛ للتعبير عن فرحته بتسجيله هدف التقدم لفريقه.





وانتهت المباراة بالتعادل بين طلائع الجيش وبيراميدز لهدفين لكل منهما، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الرياضة العسكرى فى الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.





وتلقى محمد فتحي لاعب بيراميدز البطاقة الحمراء في شوط المباراة الأول بعد احتكاكه مع أحد لاعبي طلائع الجيش، واستكمل بيراميدز المباراة بعشر لاعبين.





سجل بيراميدز الهدف الأول في بداية الشوط الثاني عن طريق إ ريك تراوري في الدقيقة 66، ثم عادل تالا نداييه لاعب فريق طلائع الجيش النتيجة في الدقيقة 84 من عمر المباراة.





وفي الدقيقة 91 سجل طلائع الجيش الهدف الثاني عن طريق اللاعب كريم طارق الذي احتفل بطريقة غريبة حيث قام بارتداء قناع سبايدر مان عقب التسجيل.





ولم يخمد حماس بيراميدز إلا وسجل هدف التعادل في الدقيقة 94 من الوقت المحتسب بدلًا من ضائع، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.





وبهذا الفوز يرتفع رصيد كل فريق إلى نقطة واحدة، ويصبح بيراميدز 7 نقاط في المركز الثاني، وطلائع الجيش يحصد 2 نقطة ويستقر في المركز الرابع عشر.