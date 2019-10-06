طنطا يتعادل مع حرس الحدود 1-1 في الدوري

تعادل فريق حرس الحدود مع منافسه طنطا بهدف لكل فريق، في المباراة التي اقيمت على ملعب استاد الماكس في الأسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.



افتتح التسجيل عمرو الحلواني لاعب حرس الحدود في الدقيقة 37 من عمر المباراة، ثم عادل النتيجة عبد الرحمن الدح لاعب فريق طنطا في شوط المباراة الثاني عند الدقيقة 47.



وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليرتفع رصيد حرس الحدود الى 3 نقاط واحتل المركز العاشر بينما طنطا يحتل المركز التاسع برصيد 4 نقاط.